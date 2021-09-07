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Шесть пилотов Аэрофлота отстранили от работы за отказ привиться от COVID-19
Общество
Шесть пилотов Аэрофлота отстранили от работы за отказ привиться от COVID-19
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 7 сентября. Компания «Аэрофлот» в разное время отстранила от работы шесть пилотов, отправив их в отпуск без сохранения заработной платы.

Причиной этому послужил отказ пилотов привиться от новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказал РБК представитель российской авиакомпании.

Как отметили в профсоюзе летного состава, от выполнения своих профессиональных обязанностей отстранили только непривитых пилотов. Другие сотрудники продолжают работать.

В Аэрофлоте уже провели информационную работу с сотрудниками, после чего вакцину получили 84% работников. По словам представителя перевозчика Михаила Демина, всего в авиакомпании работают 2,3 тыс. пилотов, пишет «Ридус».

Как стало известно ранее, более 6 тыс. пассажиров получили «Мили вакцинации» в рамках акции от Аэрофлота. Так, компания начислила свыше 60 млн баллов. Проект стартовал 15 мая, а участникам акции планируется начислить 100 млн миль.

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аэрофлот вакцинация пилоты коронавирус
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