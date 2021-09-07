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ФСБ сообщила о причастности украинских разведчиков к диверсии в Крыму

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 10:10
Происшествия
ФСБ сообщила о причастности украинских разведчиков к диверсии в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 сентября. Федеральная служба безопасности России назвала организатора диверсии на крымском газопроводе.

По информации ведомства, к инциденту причастно Главное управление разведки Украины. Киевские силовики обещали исполнителям диверсии выплатить около двух тысяч долларов, подчеркнули в ФСБ. Сейчас в рамках расследования по делу у службы есть трое подозреваемых.

Ранее стало известно о повреждении трубопровода в крымском поселке Перевальное. Инцидент произошел 23 августа. По версии МВД, на объект могли воздействовать злоумышленники. По факту диверсии правоохранители возбудили уголовное дело. Работу трубопровода восстановили на следующий день.

Подозреваемые в диверсии находятся под арестом до 4 ноября. Решение о мере пресечения вынес Киевский районный суд. Троих человек взяли под стражу прямо в зале суда.

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украина крым фсб
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