ФСБ сообщила о причастности украинских разведчиков к диверсии в Крыму

Москва, 7 сентября. Федеральная служба безопасности России назвала организатора диверсии на крымском газопроводе.

По информации ведомства, к инциденту причастно Главное управление разведки Украины. Киевские силовики обещали исполнителям диверсии выплатить около двух тысяч долларов, подчеркнули в ФСБ. Сейчас в рамках расследования по делу у службы есть трое подозреваемых.

Ранее стало известно о повреждении трубопровода в крымском поселке Перевальное. Инцидент произошел 23 августа. По версии МВД, на объект могли воздействовать злоумышленники. По факту диверсии правоохранители возбудили уголовное дело. Работу трубопровода восстановили на следующий день.

Подозреваемые в диверсии находятся под арестом до 4 ноября. Решение о мере пресечения вынес Киевский районный суд. Троих человек взяли под стражу прямо в зале суда.