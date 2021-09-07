Самбо, дзюдо, каратэ, бокс и джиу-джитсу: как пройдет турнир имени Соловьева

В ближайшие выходные, 11–12 сентября, в Петербурге в Легкоатлетическом манеже (Теннисная аллея, д. 3) состоится Фестиваль единоборств — Турнир имени Владимира Соловьева. В этом году он станет юбилейным, десятым. В нем примет участие рекордное число спортсменов — более 1500 тысяч со всего Северо-Западного федерального округа и стран Ближнего зарубежья.
Фестиваль организован в память чемпиона Европы, мастера спорта международного класса СССР по самбо Владимира Александровича Соловьева. Он проходит с 2012 года и является одним из первых соревнований, реализуемых при поддержке ОНФ в Санкт-Петербурге.
Кто из известных спортсменов примет участие в турнире? Как много гостей из других стран приедут в Петербург? Кто поддерживает турнир — организации и физические лица? Примут ли участие в соревнованиях лидеры федераций самбо, дзюдо, каратэ, бокса и джиу-джитсу?
На эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот» ответят:
- Антон Соловьев, организатор турнира, учредитель Фонда развития спорта и содействия сохранению объектов культурного наследия имени В. А. Соловьева, сын Владимира Соловьева;
- Денис Гольцов, почетный гость турнира, призер и чемпион России по боевому самбо.
Пресс-конференция состоится во вторник, 7 сентября, в 15:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы на мероприятии.
Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет здесь.
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