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Самбо, дзюдо, каратэ, бокс и джиу-джитсу: как пройдет турнир имени Соловьева
Спорт
Самбо, дзюдо, каратэ, бокс и джиу-джитсу: как пройдет турнир имени Соловьева
kfis.spb.ru  /  Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

В ближайшие выходные, 1112 сентября, в Петербурге в Легкоатлетическом манеже (Теннисная аллея, д. 3) состоится Фестиваль единоборств — Турнир имени Владимира Соловьева. В этом году он станет юбилейным, десятым. В нем примет участие рекордное число спортсменов — более 1500 тысяч со всего Северо-Западного федерального округа и стран Ближнего зарубежья.

Фестиваль организован в память чемпиона Европы, мастера спорта международного класса СССР по самбо Владимира Александровича Соловьева. Он проходит с 2012 года и является одним из первых соревнований, реализуемых при поддержке ОНФ в Санкт-Петербурге.

Кто из известных спортсменов примет участие в турнире? Как много гостей из других стран приедут в Петербург? Кто поддерживает турнир — организации и физические лица? Примут ли участие в соревнованиях лидеры федераций самбо, дзюдо, каратэ, бокса и джиу-джитсу?

На эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот» ответят:

  • Антон Соловьев, организатор турнира, учредитель Фонда развития спорта и содействия сохранению объектов культурного наследия имени В. А. Соловьева, сын Владимира Соловьева;
  • Денис Гольцов, почетный гость турнира, призер и чемпион России по боевому самбо.

Пресс-конференция состоится во вторник, 7 сентября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы на мероприятии.

Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94.

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55.

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