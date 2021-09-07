Балерина Илзе Лиепа объяснила уход отца из Большого театра

Москва, 7 сентября. Знаменитая балерина Илзе Лиепа рассказала о вынужденном уходе отца Мариса из Большого театра, в котором он прослужил около 20 лет.

У Большого театра было условие: либо остается Илзе, либо Марис. Лиепа не знала, озвучили ли этот ультиматум отцу. Но через некоторое время все стало понятно для обоих.

«Мы с ним встретились за кулисами Большого театра, когда вопрос стал явным. Он принес эту жертву. Папа не мог не понимать, что его уход из театра — момент времени. Надо представить, что у него было в душе», — объяснила народная артистка России в эфире шоу «Судьба человека».

По словам танцовщицы, у ее отца было звание, которое позволяло ему в любой момент заходить в один из главных балетных театров страны. Мариса Лиепу просили уйти из театра и освободить место для дочери. Танцор согласился. Как признается артистка, она не могла жить без Большого театра.

Марис Лиепа официально был женат три раза. Его первой супругой была легендарная балерина Майя Плисецкая. Но артисты никогда не распространялись о своих отношениях. Родственники не особо комментируют брак танцоров. Как рассказала Илзе Лиепа, у ее отца и Плисецкой было соглашение, которая она не хочет нарушать.

Во втором браке у Лиепы и актрисы Маргариты Жигуновой появился сын Андрис и дочь Илзе. Третьей женой стала балерина Нина Семизорова. В последние годы жизни артист жил с художницей по костюмам Евгенией Шульц, которая родила ему дочь Марию.