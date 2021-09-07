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Дени Вильнев готов приступить к съемкам «Дюны-2» в 2022 году

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 09:49
Общество
Дени Вильнев готов приступить к съемкам «Дюны-2» в 2022 году
Кадр из фильма «Дюна»

Лос-Анджелес, 7 сентября. Известный канадский режиссер Дени Вильнев готов приступить к съемкам продолжения фантастического фильма «Дюна». Кинематографист планирует начать работу в следующем году.

Автор приключенческой ленты готов начать работу над второй частью сразу же после одобрения студией Warner Bros. Вильнев уже знает, какие сцены он хочет показать во второй части.

«Если загорится зеленый сигнал, я буду готов к съемкам в 2022 году, наверняка. В 2022 году, наверняка», — слова режиссера приводит издание Collider.

Канадский кинематографист хочет выпустить следующий фильм на экраны как можно раньше, поскольку первая часть является, по его мнению, лишь затравкой. Вильнев в будущем планирует заняться экранизацией и второй книги цикла «Мессия Дюны», а для этого ему потребуется еще один фильм.

Эксперты отмечают, что даже если студия даст добро, съемки невозможно будет начать в следующем году, поскольку перед этим немало времени уйдет на работу художников.

Премьера фильма «Дюна» состоялась в рамках международного Венецианского кинофестиваля. Появление главных героев фантастического блокбастера на ковровой дорожке произвело фурор. В российский прокат лента выйдет уже 16 сентября.

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