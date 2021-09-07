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Расчеты «Бук-М3» поразили все цели на учениях в Астраханской области
Армия
Расчеты «Бук-М3» поразили все цели на учениях в Астраханской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Астрахань, 7 сентября. Боевые расчеты зенитного ракетного соединения Центрального военного округа осуществили боевые пуски двух типов ракет с применением комплексов «Бук-М3», сообщает пресс-служба ЦВО.

Учения развернулись в Астраханской области. По имеющимся данным, в качестве целей были использованы ракеты-мишени «Саман», осуществлявшие подлет с различных направлений и высот на скорости порядка 1000 километров в час. Все объекты были успешно перехвачены.

«Военнослужащие зенитного ракетного соединения Центрального военного округа выполнили огневые задачи в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия на «отлично»: каждая ракета поразила мишень на удалении от 35 до 65 км от охраняемых объектов», — сообщили в пресс-службе.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о намерениях российских инженеров увеличить дальность, скорость и точность гиперзвуковых ракет. На этом фоне, как сообщает Infox, российскую армию внесли в список сильнейших на планете.

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россия цво вс рф астраханская область
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