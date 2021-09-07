Политолог Рудаков объяснил небывалое падение рейтинга правящей партии в Германии

Смех претендента на пост канцлера Германии Армина Лашета во время речи президента страны о жертвах наводнения стал одной из причин небывалого падения рейтинга правящей партии. Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог, специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

Эксперт прокомментировал новость, что по результатам опросов в Германии в преддверии выборов социал-демократы стали значительно опережать объединение Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

«Причин падения правящей партии несколько. Среди основных эксперты прежде всего называют действия ключевых фигур избирательного списка ХДС и ХСС во время недавнего наводнения. Причиной серьезного падения рейтинга был случай, когда во время обращения к населению президента ФРГ стоявший на заднем плане кандидат в канцлеры Армин Лашет о чем-то разговаривал с коллегами и даже смеялся», — рассказал политолог.

Александр Рудаков отметил, что недовольство немцев вызвано также и другими обстоятельствами.

«Безусловно, я считаю, есть более серьезные причины социально-экономического, социально-психологического характера, связанные с тем, как Германия переносит пандемию. Далеко не все немцы одобряют действия федерального правительства, связанные с противодействием распространению эпидемии», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что, по его мнению, даже такие перевороты в политической жизни Германии вряд ли скажутся на отношениях с нашим государством.

«Что касается оценки результатов социологических опросов, то с точки зрения перспектив влияния выборов на российско-германское сотрудничество я не вижу особой разницы между Олафом Шольцем и Лашетом», — подытожил эксперт.

Ранее Александр Рудаков в беседе с ФАН оценил новость, что Афганистан обратился к США с просьбой разморозить госрезерв размером 9,4 млрд долларов. По мнению эксперта, Америка вряд ли пойдет на встречу в этом вопросе.