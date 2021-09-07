Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 11:54
11:54
Политика
Политолог Антонопулос рассказал, кого из союзников Россия превратит в великую державу
11:53
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух школьниц обманом скрылся от надзора полиции
11:49
Экономика
Стоимость жилья в России достигла максимальных значений
11:46
Происшествия
Опубликованы кадры убийцы школьниц в Кузбассе
11:44
Спорт
Павлюченкова последней из российских теннисисток завершила выступление на US Open
11:43
Общество
Адвокат Добровинский рассказал о покойном постановщике «Рождественских встреч» Пугачевой
11:42
Общество
В России заразились коронавирусом еще 17 425 человек
11:42
Армия
Багдасаров поставил Собчак на место после сравнения потерь США и СССР в Афганистане
11:39
Шоу-бизнес
Никас Сафронов объяснил, почему Волочкова достойна выступить на «Евровидении»
11:38
Общество
В горах Красноярского края спасли потерявшихся туристов
Все новости

Политолог Рудаков объяснил небывалое падение рейтинга правящей партии в Германии
Общество
Политолог Рудаков объяснил небывалое падение рейтинга правящей партии в Германии
pixabay.com  /  PD

Смех претендента на пост канцлера Германии Армина Лашета во время речи президента страны о жертвах наводнения стал одной из причин небывалого падения рейтинга правящей партии. Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог, специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

Эксперт прокомментировал новость, что по результатам опросов в Германии в преддверии выборов социал-демократы стали значительно опережать объединение Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

«Причин падения правящей партии несколько. Среди основных эксперты прежде всего называют действия ключевых фигур избирательного списка ХДС и ХСС во время недавнего наводнения. Причиной серьезного падения рейтинга был случай, когда во время обращения к населению президента ФРГ стоявший на заднем плане кандидат в канцлеры Армин Лашет о чем-то разговаривал с коллегами и даже смеялся», — рассказал политолог.

Александр Рудаков отметил, что недовольство немцев вызвано также и другими обстоятельствами.

«Безусловно, я считаю, есть более серьезные причины социально-экономического, социально-психологического характера, связанные с тем, как Германия переносит пандемию. Далеко не все немцы одобряют действия федерального правительства, связанные с противодействием распространению эпидемии», — пояснил собеседник ФАН.

Политолог Рудаков объяснил небывалое падение рейтинга правящей партии в Германии
wikipedia.org  / Kasa Fue / CC BY-SA 4.0

В завершение он добавил, что, по его мнению, даже такие перевороты в политической жизни Германии вряд ли скажутся на отношениях с нашим государством.

«Что касается оценки результатов социологических опросов, то с точки зрения перспектив влияния выборов на российско-германское сотрудничество я не вижу особой разницы между Олафом Шольцем и Лашетом», — подытожил эксперт.

Ранее Александр Рудаков в беседе с ФАН оценил новость, что Афганистан обратился к США с просьбой разморозить госрезерв размером 9,4 млрд долларов. По мнению эксперта, Америка вряд ли пойдет на встречу в этом вопросе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Политолог Рудаков объяснил небывалое падение рейтинга правящей партии в Германии
выборы германия рудаков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru