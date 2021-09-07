В Турции начались совместные тактические учения с ВВС Азербайджана

Баку, 7 сентября. Военно-воздушные силы Турции приступили к совместным учениям с азербайджанскими военнослужащими. Маневры продлятся до 17 сентября, сообщили в минобороны Азербайджана.

Тренировки стартовали в турецком городе Конья. Военнослужащие начали отработку боевых вылетов в дневное время. Азербайджанские и турецкие летчики успешно справились с уничтожением сил противовоздушной обороны условного противника.

Кроме этого, участники учений отработали ликвидацию самолетов «врага», которые обеспечивали защиту стратегических объектов. ВВС Азербайджана представляют четыре боевые самолета: два истребителя МиГ-29 и два штурмовика Су-25.

Ранее сообщалось, что российские и казахские военные отработали совместные учения в Туве. Военнослужащие ликвидировали «боевиков» с помощью реактивных огнеметов.