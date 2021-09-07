В Минэкономразвития оценили потенциальные инвестпроекты ФНБ

Москва, 7 сентября. Куда могут направить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказали в Министерстве экономического развития России.

Общая оценка предварительного перечня инвестиций достигает 9 триллионов рублей. Об этом замминистра экономического развития Илья Торосов рассказал в беседе с газетой «Ведомости». Он поделился правительственной оценкой возможного влияния этих вложений на экономику Российской Федерации.

Замминистра отметил, что выделение средств не окажет существенного воздействия на инфляцию — специалисты оценивают максимальное возможное изменение в 0,1 процентного пункта. Реализация программ откроет дополнительное пространство для экономического роста: среди 11 избранных инициатив есть инфраструктурные, как скоростная дорога М12 «Москва — Казань».

Средства ФНБ также будут напрямую направлены на поддержку экономики, такое заявление делал министр финансов Антон Силуанов. Ожидается, что ведомство выделит для этой цели 1,5 триллиона рублей.