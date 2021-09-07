Глава МИД Японии призвал к конструктивному диалогу с Россией

Токио, 7 сентября. Токио намерен продолжить конструктивные переговоры с Москвой, чтобы создать необходимые условия для подписания мирного договора, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Предстоящее введение налоговых льгот, о которых заявлял президент России Владимир Путин, не должно нарушать законодательства двух стран, отметил руководитель японского внешнеполитического ведомства. Токио намерен и дальше вести переговоры с Москвой в конструктивном ключе, добавил дипломат.

«Основываясь на обозначенной позиции, мы бы хотели продолжить вести конструктивный диалог с Россией, чтобы создать подходящие условия для подписания мирного договора», — сказал Мотэги.

На прошлой неделе российский президент в ходе выступления на Восточном экономическом форуме анонсировал налоговые льготы, которые будут введены на Курильских островах. Также на мероприятии Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией.