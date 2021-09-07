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Дворы, дороги и парки Петербурга: как благоустроить город

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 10:55
Общество
Дворы, дороги и парки Петербурга: как благоустроить город
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Каждый житель Петербурга может повлиять на выбор территорий, которые будут благоустроены в Петербурге в ближайшие три года, если проголосует на страничке Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга «ВКонтакте».

Как будут выбирать самые насущные задачи в комитете? Смогут ли жители влиять на планы застройщиков и органов власти? С какими проблемами сталкивается администрация при проведении работ? Как меняются запросы горожан на комфортную среду? Есть ли в городе дефицит доступного жилья? Когда будут решены дорожные проблемы в новостройках? Новые города России — стоит ли их строить или лучше развивать старые?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» ответят:

  • Евгений Разумишкин, глава Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
  • Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского отделения «Деловой России» и координатор «Деловой России» по СЗФО.

Пресс-конференция пройдет во вторник, 7 сентября, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы на мероприятии.

Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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