Глава «Лукойла» не исключил обвала рынка при повышении цены на нефть

Москва, 7 сентября. Стоимость нефти в районе 65-75 долларов за баррель наиболее комфортна для всех, поскольку повышение цены может привести к обвалу рынка, считает глава «Лукойла» Вагит Алекперов.

Не исключено, что высокая цена на нефть несет риски обрушения рынка. Если стоимость вновь поднимется выше 100 долларов за баррель, это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты, что приведет к обвалу. Об этом Алекперов рассказал в интервью газете «Комерсантъ».

По его словам, цена на уровне 65-75 долларов за баррель является комфортной и для потребителей, и для производителей. Кроме этого, глава «Лукойла» отметил, что нефтяная отрасль довольна перегружена по части налогов.

«Повторю, реальная налоговая нагрузка "Лукойла" в России в так называемой приведенной цене нефти - около 50%. Конечно, это высокое налогообложение», — добавил он.

Однако даже такая налоговая нагрузка позволяет формировать доходы и средства для инвестиций. Алекперов выразил надежду, что удастся прийти к цене 50-55 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что «Лукойл» вложил средства в добычу нефти в Мексиканском заливе. Объем сделки оценивается в 435 млн долларов.