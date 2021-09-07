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Определена динамика стоимости продуктов в несетевых магазинах России
Экономика
Определена динамика стоимости продуктов в несетевых магазинах России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 сентября. Аналитики IT-компании «Эвотор» рассказали, как изменились цены на продовольственные товары в российских магазинах несетевой торговли.

Стоимость продуктов в подобных торговых точках в августе 2021 года увеличилась на 0,6% в месячном выражении. Об этом пишет агентство «Прайм», ссылаясь на данные аналитиков. Некоторые другие товары сильнее выросли в цене.

«В августе по сравнению с июлем больше всего подорожала питьевая вода — на 2%, при этом за год цены на воду выросли менее чем на 3%», — заявили в компании.

Также почти на 2% стали дороже блюда готовые консервированные, сосиски и сардельки, а также творог. Отмечается, что в годовом выражении стоимость продуктов в последнем летнем месяце выросла на 7,3%.

Экономист Артем Голубев ранее рассказал, почему продукты в РФ могут дорожать. Серьезное изменение цен во всем мире вызвала коронавирусная пандемия, отмечает он.

Какие перспективы есть у фудшеринга в России и почему власти страны не спешат отменять налог для предпринимателей, объяснили эксперты издания «ФедералПресс».

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