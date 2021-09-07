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Церемония прощания с Бельмондо пройдет в парижском Доме инвалидов
Шоу-бизнес
Церемония прощания с Бельмондо пройдет в парижском Доме инвалидов
Global Look Press  /  No Credit

Париж, 7 сентября. Прощальная церемония после смерти французского актера Жан-Поля Бельмондо пройдет в парижском Доме инвалидов.

Прощание со всемирно известным актером состоится в Доме инвалидов в Париже. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Артист умер 6 сентября на 89-м году жизни. Родственники Бельмондо сравнили уход звезды с утратой опоры.

«Он ушел, чтобы присоединиться к старым соратникам из консерватории. Его искренняя улыбка никуда не денется», — пишут французские СМИ.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Он закончил Высшую национальную консерваторию драматического искусства и был дважды женат.

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