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Ушел из жизни продюсер Борис Краснов

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 09:54
Общество
Ушел из жизни продюсер Борис Краснов
Global Look Press  /  Alexander Keltik/Russian Look

Москва, 7 сентября. Художник-постановщик шоу и продюсер Борис Краснов скончался минувшей ночью. Ему было 60 лет.

Смерть Краснова подтвердил адвокат Александр Добровинский. Продюсер перенес инсульт и в последнее время был в госпитале. Долгое время он был прикован к кровати — из-за паралича и поражения мозга.

Краснов был постановщиком «Рождественских встреч» с Аллой Пугачевой, также он работал над другими спектаклями в ведущих театрах бывшего СССР. Краснова назначили художником-постановщиком Кремлевского дворца в 2000 году.

Народный артист, скрипач и дирижер Игорь Ойстрах скончался в возрасте 90 лет в Москве. Его смерть наступила после болезни, сообщал телеканал «360».

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