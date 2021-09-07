Ушел из жизни продюсер Борис Краснов

Москва, 7 сентября. Художник-постановщик шоу и продюсер Борис Краснов скончался минувшей ночью. Ему было 60 лет.

Смерть Краснова подтвердил адвокат Александр Добровинский. Продюсер перенес инсульт и в последнее время был в госпитале. Долгое время он был прикован к кровати — из-за паралича и поражения мозга.

Краснов был постановщиком «Рождественских встреч» с Аллой Пугачевой, также он работал над другими спектаклями в ведущих театрах бывшего СССР. Краснова назначили художником-постановщиком Кремлевского дворца в 2000 году.

Народный артист, скрипач и дирижер Игорь Ойстрах скончался в возрасте 90 лет в Москве. Его смерть наступила после болезни, сообщал телеканал «360».