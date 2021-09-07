Военнослужащие из семи стран прибыли в Нижегородскую область на учения «Запад-2021»

Нижний Новгород, 7 сентября. Военнослужащие из Армении, Казахстана, Киргизии, Индии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки прибыли в Нижегородскую область на стратегические учения «Запад-2021».

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в общей сложности в Россию прибыло порядка 500 военных. Они совершили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России на автономный полевой лагерь центра боевой подготовки ЗВО. Военнослужащие уже приступили к приемке вооружения, военной и специальной техники. В пресс-службе также отметили, что иностранные военные в ближайшие дни ознакомятся с площадками проведения маневров и проведут пристрелку вооружения.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Москву раскрыть информацию о военные учениях «Запад-2021». По его словам, НАТО необходимы эти данные в связи с возросшей обеспокоенностью стран Балтии, а также Польши и Украины. На это, как сообщает Infox, отреагировал депутат Госдумы РФ Александр Шерин. Он объяснил, что учения в России являются нормой, а западные страны откровенно боятся этих маневров.