Лукьяненко анонсировал выход последней книги из цикла «Дозоры»

Москва, 7 сентября. Известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко анонсировал выход последней части из цикла «Дозоры». Книга под названием «Вечный дозор» может выйти в следующем году.

Автор сообщил, что роман на четверть готов, и при благоприятном раскладе он может закончить писать до конца года. Лукьяненко подчеркнул, что в ближайший месяц приступает к плотной работе над произведением.

«Да, наверное, с этого месяца я уже начну работать над «Вечным Дозором». На самом деле книга на четверть уже написана. Если все пойдет нормально, не будет никаких форс-мажорных ситуаций и творческих кризисов — а я постараюсь, чтобы их не было, — то закончу ее в этом году. К ноябрю — декабрю, но закончу», — рассказал фантаст в интервью «Известиям».

По мнению Лукьяненко, книга может стать доступной для всех желающих уже в мае следующего года. Он считает, что издатели не будут долго редактировать роман.

Ранее известный писатель дал откровенное интервью корреспондентам Федерального агентства новостей. В нем автор рассказал о работе с режиссером Тимуром Бекмамбетовым и своем отношении к его фильмам.