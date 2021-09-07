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Доллар и евро дорожают на открытии Московской биржи
Экономика
Доллар и евро дорожают на открытии Московской биржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 сентября. Курс американского доллара к рублю поднялся на открытии сессии Московской биржи, свидетельствуют данные торгов.

Так, нацвалюта США выросла по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,5 копейки и составила 72,995 рубля. Что касается евро, то валюта также подорожала на 1 копейку и достигла 86,67 рубля.

Цены на нефть, тем временем, также демонстрируют рост. Фьючерсы на североморскую марту нефти Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,40% — до 72,51 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы техасской WTI, в свою очередь, снизились на 0,26% — до 69,1 доллара за «бочку».

Реакция ФРС США на экономическую статистику по безработице остается в центре внимание игроков рынка, заявил ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. В связи с тем, что отчет по числу новых рабочих мест оказался провальным, шансы на более позднее сворачивание монетарных стимулов увеличиваются.

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