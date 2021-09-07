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«Северный поток — 2» достроен, что будет дальше?
Общество
«Северный поток — 2» достроен, что будет дальше?
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Nord Stream 2 AG сообщила об укладке последней трубы второй нитки «Северного потока — 2», после чего будет осуществлена стыковка секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией из вод Дании. Затем будут проведены пусконаладочные работы на второй нитке, и весь газопровод уже до конца этого года будет введен в эксплуатацию.

Когда и на каких условиях российский газ пойдет в Германию? Сможет ли «Газпром» обойти запрет на 100% использование трубопровода? Можно ли будет поставлять по «СП-2» водород? Что станет с газотранспортной системой Украины после 2024 года, если «Газпром» откажется от транзита через ее территорию? Конкурирует ли СПГ «НОВАТЭКа» с газом «Газпрома»? Насколько реалистичен проект Пенжинской приливной электростанции (ПЭС) в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря?

На эти и другие вопросы в эфире пресс-центра «Патриот» ответит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Эфир Сергея Пикина пройдет во вторник, 8 сентября, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы на мероприятии.

Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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Все новости / Общество / «Северный поток — 2» достроен, что будет дальше?
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