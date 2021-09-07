Генерал ВСУ Залужный: вступление Украины в НАТО станет победой для Киева

Киев, 7 сентября. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный уверен, что «российская агрессия» в отношении Украины сойдет на нет после вступления страны в НАТО.

По словам главкома, одним из условий стабилизации ситуации в ЛДНР является достижение мирового соглашения на условиях Киева. Второй вариант — это евроинтеграция Украины, считает Залужный.

«Что сделает невозможным или, по крайней мере, значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства», — уточнил Залужный.

Однако каким образом Украина намерена попасть в НАТО — не ясно. Украинским властям выдвинули ряд требований, которые они не в состоянии выполнить. Многие полагали, что прорыв в этом направлении случится после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме, но этого не произошло.

Россия неоднократно заявляла, что не является участником конфликта на юго-востоке Украины. Москва выступает за мирный процесс между Киевом и представителями Донецка и Луганска.

Глава МИД Украины недавно похвастался поддержкой США. По его словам, Байден передал Зеленскому, что Соединенные Штаты не оставят Киев наедине с Москвой.