Пять типов мам, которые раздражают всех в родительских чатах

Учебный год только начался, но токсичные родители одноклассников вашего ребенка уже могли успеть вам досадить. Раньше родители общались только на родительских собраниях или же чаепитиях в честь окончания начальной школы. Сейчас же, благодаря новым технологиям, общение может затянуться. Как вы уже поняли, речь идет о родительских чатах в популярных мессенджерах. Не каждый их участник приятен другим, а порой отнимает кучу времени и даже вызывает злость. В первую очередь такими персонажами, конечно, являются мамы.

Издание «Детстрана» выделило несколько типов таких матерей. Классификация токсичных мамочек поможет вам быстро определить, к какому из типов относится женщина из вашего чата, а может быть, и вы сами.

Мама-активист

Вечно позитивная, добрая и улыбчивая. У нее очень много идей, и они бьют фонтаном. Каждый день появляются все новые. Экскурсия по ночным крышам Петербурга, несмотря на то, что завтра всем на работу, поездка в Новый Устюг к Деду Морозу, веревочный городок и так далее. Именно такие мамы порой бросаются в крайности и предлагают использовать лимузин для выпускного в детском саду. Скинуться по 20 000 рублей и отправиться на мастер-класс по тому, что детям совершенно не нужно, лишь бы что-то сделать — вот главный девиз такого типа мам.

Мама-скептик

Полная противоположность предыдущего типа. Эта мама будет до последнего обороняться и выказывать недоверие к любой идее в чате. Каждое предложение, которое все уже обсудили по 400 раз, она зарубит на корню. Она отказывается скидываться на фотоальбомы за 500 рублей, заставляет искать дальше. Скептицизм ее порой доходит до предела, при этом никакой альтернативы такая мама никогда не предлагает. Ее манера поведения такая: «Вам надо, вы и думайте, но так, чтобы мне понравилось!»

Мама-тормоз

Такой тип может переспрашивать все по 300 раз. Иногда кажется, что в такой маме одновременно уживаются дислексия, дисграфия, тугоухость и слепота. Такие люди, как правило, не запоминают и не усваивают никакую информацию из родительского чата. Именно эта мама после десятичасового обсуждения нарядов для последнего звонка спросит, какого цвета нужны колготки для ее дочери, хотя на протяжении последних четырех часов все пришли к выводу и повторили много раз, что нужны именно белые. Возможно, ей просто нравится переспрашивать.

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Мама-спамер

Такая мама просто очень хочет внимания. Ее стоит пожалеть и все же перейти по ссылкам. Родители, бьющиеся насмерть из-за денег на ремонт в чате, не могут отвлекаться на сообщения о погоде, настроении или здоровье Димочки, а также на советы, где сделать маникюр. Открытки с котятами на многих действуют, как красная тряпка на быка.

Мама-скандалистка

Такая мама — одна из самых опасных. Она никогда не здоровается, ставит много восклицательных знаков и везде ищет виноватых. Ей наплевать, сколько времени на часах: если кто-то дернул ее дочь за косу, то он должен получить по заслугам прямо сейчас. Пусть родители будят своего горе-сына и всыпят ему по первое число. Критика учителей, системы образования и всех вышеописанных типов мам — ее конек. На любые замечания и возражения она отвечает тем же. Кажется, что они ее только питают. Эти мамы — энергетические вампиры, поэтому лучше избегать с ними каких-либо контактов.

Так или иначе, к какому бы типу мам не относились вы или ваши знакомые, главное — всегда оставаться человеком.

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