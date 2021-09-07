Блогер Блиновская призналась в огромных тратах на свой день рождения

Москва, 7 сентября. День рождения блогера Елены Блиновской прошло на Алтае, куда праздновать приехали не только друзья, но и звезды шоу-бизнеса. Им однако пришлось заплатить круглую сумму.

В эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале дива соцсетей призналась, что на торжество она потратила около 120 миллионов рублей. По словам Блиновской, звезды шоу-бизнеса ей стоили по 10 миллионов рублей. До приезда им не разглашалась причина праздника. Блогер утверждала, что об этом знали только ведущие — Ургант и Собчак.

«Звезды не знали, что едут ко мне. Они просто были вызваны на частный контракт. Но все звезды, которые были в зале, мои друзья. Артисты стоят по 10 миллионов», — рассказала она.

На мероприятии, помимо звездных ведущих, присутствовали Лобода, Киркоров, Jah Halib и группа «Звери». Фотографии сама блогер выложила в Instagram. Елена призналась, что организовать праздник с таким размахом ей помог честный бизнес. Однако работает она давно не ради денег, а из-за людей, которые просят у нее помощи.

Филипп Киркоров раньше тоже непосредственно участвовал в организации умопомрачительных дней рождения. Однако недавно он объявил о закрытии своего бизнеса Phill Party, приносящего радость на детские праздники.