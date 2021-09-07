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Financial Times: провал «зеленой» стратегии в Европе привел к угольному ренессансу

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 09:00
Экономика
Financial Times: провал «зеленой» стратегии в Европе привел к угольному ренессансу
pixabay.com

Москва, 7 сентября. Европа будет и дальше продвигать курс на энергопереход на фоне событий 2021 года. Такое заявление сделал глава Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Сейчас в европейской политике наблюдается экономическое противоречие. С одной стороны, энергетические компании в ЕС сжигают все больше и больше угля. С другой стороны, страны-члены союза громогласно заявляют о лоббировании экологических программ, сообщает Financial Times.

Причины возникновения ловушки, в которую попала энергетика ЕС, заключаются в росте стоимости электрогенерации из газа. Этот факт наложился на экологическую политику по искусственному повышению стоимости угольной генерации. Бороться с потреблением угля европейские государства намеревались с помощью системы специальных тарифов. Однако она себя изжила практически сразу же.

Согласно этой системе, европейские компании должны покупать разрешения на выбросы сверх согласованных уровней. Предполагается, что это должно стать дополнительным стимулом для их уменьшения. В результате стратегия приведет к дешевому газу и дорогому углю. Однако, например, в ФРГ за последнюю неделю стоимость газовой генерации составила 104 евро за МВт*час, а угольной – 97 евро за МВт*час, передает ФБА «Экономика сегодня». Проблема будет усложняться и дальше на фоне роста цен на газ.

В декабре цены на газ на нидерландской бирже TTF достигнут своего максимума, считают экономисты. Именно в этот момент запланирован запуск «Северного потока — 2» на проектную мощность.

Однако даже в случае высоких газовых цен спрос на сырье в ЕС все равно будет оставаться на достаточном уровне. Энергокомпаниям Европы придется увеличивать потребление угля. Но даже при таком раскладе западные страны будут продолжать продвигать «зеленую» идею, уверен Гривач. По его словам, представители компаний просто будут молча докупать квоты и использовать больше угля. Таких результатов стоит ждать из-за того, что на фоне повышения цен и дефицита газа только уголь способен обеспечить актуальные потребности европейской энергетики.

В некоторых странах Европы однако наблюдается рост цен на уголь. Так, августовские фьючерсы на сырье в Роттердаме в рамках торгов достигли рекордного значения с конца 2010 года — до 130 долларов за тонну.

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евросоюз уголь зеленая политика
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