Выпускники Центральной музыкальной школы в юбилей устроили незаурядный фестиваль

Фестиваль, представлявший собой сплав музыки и юмора, академизма и творческой импровизации был призван продемонстрировать творческое единство музыкального братства учеников Центральной музыкальной школы (ЦМШ), их общие цели, ценности, интересы и неограниченные творческие возможности. Многие идеи фестиваля буквально «появлялись из воздуха». Например, пригласить для участия музыкантов-инвалидов придумали во время телефонного разговора с организаторами.

«И я предложила им идею поддержать детей, которым нужна помощь, чтобы они вышли на сцену. И оказалось, что есть такой институт, в котором учатся дети-инвалиды. И у нас будут выступать два студента, слепых музыканта, молодые исполнители. Их поддержат народные артисты России», — вспоминает организатор концерта Ирина Романова.

Музыкальный руководитель фестиваля, выпускник ЦМШ Андрей Огиевский собрал на сцене первых звезд классической и джазовой музыки. В этот вечер выступили: «Русский Гиннесс» Борислав Струлев, народные артисты Наталья Загоринская, Алексей Рыбников, ведущий вечера — актер Сергей Фролов.

«Не знаю пришла ли к нам в голову эта идея, если бы не пандемия. Но пандемия, несмотря на то, что нанесла разрушительный урон всей культурной жизни, она заставила умы некоторых товарищей усиленно работать в том плане, как сделать что-то новое, что-то интересное, чего еще у нас не было», — признается Андрей Огиевский.

Многих гостей интриговало понятие «неклассическая классика», заявленное в приглашениях, а кто-то цеплялся за слово «чудо» в названии фестиваля и его дожидался.

«Я думаю, приятно попасть в царство музыки. <…> Ждем все самое хорошее чтоб случилось», — поделился ожиданиями актер и режиссер Андрей Казаков.

«Фестиваль называется «Восьмое чудо лета», но сейчас уже осень, сентябрь, но когда я шла сюда, я увидела полную радугу на небе и это для меня тоже было маленьким чудом», — поведала о своих чудесах звезда КВН Елена Борщева.

Виктория Пьер-Мари, королева блюза и прима джаза, принимавшая участие в концерте призналась, что она тоже верит в чудо и рассказала, что все чудеса в мире делает только музыка, потому что она беспричинно создает нам настроение.

Среди выпускников ЦМШ в свое время были Мстислав Ростропович, Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Леонид Коган, Андрон Кончаловский, Александра Пахмутова, Виктор Третьяков, Андрей Петров, Михаил Плетнев, и многие другие.