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Выпускники Центральной музыкальной школы в юбилей устроили незаурядный фестиваль
Общество

Фестиваль, представлявший собой сплав музыки и юмора, академизма и творческой импровизации был призван продемонстрировать творческое единство музыкального братства учеников Центральной музыкальной школы (ЦМШ), их общие цели, ценности, интересы и неограниченные творческие возможности. Многие идеи фестиваля буквально «появлялись из воздуха». Например, пригласить для участия музыкантов-инвалидов придумали во время телефонного разговора с организаторами.

«И я предложила им идею поддержать детей, которым нужна помощь, чтобы они вышли на сцену. И оказалось, что есть такой институт, в котором учатся дети-инвалиды. И у нас будут выступать два студента, слепых музыканта, молодые исполнители. Их поддержат народные артисты России», вспоминает организатор концерта Ирина Романова.

Музыкальный руководитель фестиваля, выпускник ЦМШ Андрей Огиевский собрал на сцене первых звезд классической и джазовой музыки. В этот вечер выступили: «Русский Гиннесс» Борислав Струлев, народные артисты Наталья Загоринская, Алексей Рыбников, ведущий вечера актер Сергей Фролов.

«Не знаю пришла ли к нам в голову эта идея, если бы не пандемия. Но пандемия, несмотря на то, что нанесла разрушительный урон всей культурной жизни, она заставила умы некоторых товарищей усиленно работать в том плане, как сделать что-то новое, что-то интересное, чего еще у нас не было», признается Андрей Огиевский.

Многих гостей интриговало понятие «неклассическая классика», заявленное в приглашениях, а кто-то цеплялся за слово «чудо» в названии фестиваля и его дожидался.

«Я думаю, приятно попасть в царство музыки. <…> Ждем все самое хорошее чтоб случилось», поделился ожиданиями актер и режиссер Андрей Казаков.

«Фестиваль называется «Восьмое чудо лета», но сейчас уже осень, сентябрь, но когда я шла сюда, я увидела полную радугу на небе и это для меня тоже было маленьким чудом»,  поведала о своих чудесах звезда КВН Елена Борщева.

Виктория Пьер-Мари, королева блюза и прима джаза, принимавшая участие в концерте призналась, что она тоже верит в чудо и рассказала, что все чудеса в мире делает только музыка, потому что она беспричинно создает нам настроение.

Среди выпускников ЦМШ в свое время были Мстислав Ростропович, Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Леонид Коган, Андрон Кончаловский, Александра Пахмутова, Виктор Третьяков, Андрей Петров, Михаил Плетнев, и многие другие.

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