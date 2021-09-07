Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 10:23
10:20
Армия
В Польше объяснили, почему НАТО боится российско-белорусских маневров «Запад-2021»
10:20
Общество
Выпускники Центральной музыкальной школы в юбилей устроили незаурядный фестиваль
10:17
Общество
Дворы, дороги и парки Петербурга: как благоустроить город
10:16
Происшествия
Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании пожилой петербурженки
10:12
Общество
Уровень знаний современных выпускников вузов не соответствует ожиданиям работодателей
10:10
Общество
Россиянка назвала лучшие места для первого отдыха на море
10:08
Происшествия
Вандалы осквернили Аллею почетных захоронений в Южно-Сахалинске
10:06
Спорт
УЕФА изменил протокол тестирования на COVID-19 после скандала на отборочном матче ЧМ-2022
10:06
Общество
Синоптик Леус предупредил москвичей о дождях 7 сентября
10:04
Новороссия
Донбасс сегодня: переполох в ВСУ, потери армии растут, Киев ждет новую помощь США
Все новости

«Обаяние невероятное»: Михалков объяснил феномен Бельмондо
Общество
«Обаяние невероятное»: Михалков объяснил феномен Бельмондо
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 сентября. Французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни 6 сентября. Народный артист РСФСР Никита Михалков прокомментировал смерть легенды кинематографа.

Коллеги и общественные деятели во всем мире выражают свои соболезнования в связи со смертью Жан-Поля Бельмондо. Не остался в стороне и режиссер Никита Михалков. По его словам, легендарный актер находился в ореоле заслуженной славы. Он отметил, что французу удалось изменить современный кинематограф своим появлением на экране.

«Обаяние невероятное и фантастическая аура у него была. Я его видел на одном из фестивалей. Он шел в ореоле восторга людей. Это были не просто аплодисменты, было видно, что идет легенда», — заявил Михалков в беседе с журналистами.

Ранее свои слова соболезнования в связи со смертью Жан-Поля Бельмондо выразил Ален Делон. Актер признался, что полностью опустошен после трагичного известия.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Обаяние невероятное»: Михалков объяснил феномен Бельмондо
актер михалков смерть соболезнования бельмондо
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru