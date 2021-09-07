«Обаяние невероятное»: Михалков объяснил феномен Бельмондо

Москва, 7 сентября. Французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни 6 сентября. Народный артист РСФСР Никита Михалков прокомментировал смерть легенды кинематографа.

Коллеги и общественные деятели во всем мире выражают свои соболезнования в связи со смертью Жан-Поля Бельмондо. Не остался в стороне и режиссер Никита Михалков. По его словам, легендарный актер находился в ореоле заслуженной славы. Он отметил, что французу удалось изменить современный кинематограф своим появлением на экране.

«Обаяние невероятное и фантастическая аура у него была. Я его видел на одном из фестивалей. Он шел в ореоле восторга людей. Это были не просто аплодисменты, было видно, что идет легенда», — заявил Михалков в беседе с журналистами.

Ранее свои слова соболезнования в связи со смертью Жан-Поля Бельмондо выразил Ален Делон. Актер признался, что полностью опустошен после трагичного известия.