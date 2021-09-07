Пьяный сторож не смог угнать внедорожник и застрял в луже на Сахалине

Корсаков, 7 сентября. Уроженец Макарова устроился на работу сторожем и решил угнать внедорожник хозяев, однако не смог выехать из глубокой лужи и был пойман полицией Корсакова.

В октябре 2020 года обвиняемый увидел в Интернете вакансию сторожа на дачный участок и решил устроиться на работу. Мужчина созвонился с хозяином дома, оговорил условия и приступил к выполнению обязанностей.

На даче, которую он должен был охранять, отдыхали хозяева и их близкие. Когда все легли спать, новый сторож, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл у владельца участка ключи от внедорожника и решил покататься. Однако в скором времени 26-летний мужчина застрял в луже, после чего попросил помощи у местного жителя. После очередной неудачной попытки обвиняемый решил оставить внедорожник в грязи, удалил записи с видеорегистратора и вернул ключи в пиджак работодателя.

Утром, обнаружив пропажу автомобиля, владельцы обратились за помощью в полицию. Сейчас уголовное дело по факту угона направлено в суд.

В России самыми угоняемыми машинами признаны автомобили белых и черных цветов. Чаще всего объектами автоугонщиков становятся Hyundai Sonata, BMW 730d и Lexus LX 570.