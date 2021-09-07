Электронные сигареты провоцируют мгновенные негативные изменения в организме

Стокгольм, 7 сентября. Электронные сигареты с никотином оказались не менее вредны, чем обычные. Кроме того, они увеличивают риск тромбообразования и негативно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Такое исследование провели ученые Каролинского института. Они выяснили, что электронные сигареты у участников эксперимента спровоцировали немедленные краткосрочные изменения. В частности, увеличение тромбов на 23% через 15 минут после употребления сигарет. Возросла и частота сердцебиения, повысилось кровяное давление.

«Наши результаты показывают, что использование электронных сигарет, содержащих никотин, оказывает такое же воздействие на организм, как и курение традиционных сигарет», — объяснили специалисты.

В долгосрочной перспективе курение, по словам ученых, чаще всего вызывает закупорку сосудов. Это в свою очередь повлияет на увеличение рисков сердечного приступа и инсульта. Результат были оглашены на Международном конгрессе Европейского респираторного общества, их передает «Газета.ru».

Негативная привычка стала еще опаснее в период коронавируса. Курильщики подвержены более тяжелому протеканию болезни.