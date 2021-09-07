Очаг бубонной чумы найден на границе Монголии и России

Москва, 7 сентября. Очаги бубонной чумы занимают треть Монголии, имеющей одну границу с Россией. Пока что распространение инфекции удается сдержать, однако ситуация остается опасной.

Вспышка очагов чумы недалеко от российско-монгольской границы была выявлена в июле этого года. Почти все случаи заболевания связаны с охотой на сусликов, которые являются переносчиками опасной инфекции, пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора Сергей Балахонов добавил, что российской стороне удалось остановить распространение инфекции на своей территории. Однако активность очага сохраняется, за счет чего угроза никуда не уходит.

Зампред Правительства России Татьяна Голикова ранее сравнила коронавирус с чумой и сибирской язвой. Она напомнила, что все три инфекции попадают под вторую группу по показателям патогенности.