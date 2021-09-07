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«Выдающийся результат»: китайцы оценили выступление России на «Танковом биатлоне»
Армия
«Выдающийся результат»: китайцы оценили выступление России на «Танковом биатлоне»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Пекин, 7 сентября. Российская команда стала триумфатором соревнования по «Танковому биатлону» в рамках Армейских международных игр. Китайские пользователи Sina Weibo считают эту победу заслуженной.

Финал «Танкового биатлона» в этом году выдался напряженным, в нем за первое место сражались традиционные соперники — команды из России и Китая. Противостояние двух держав должно было выйти ожесточенным, но российская дружина не оставила шансов своим оппонентам и опередила их на восемь минут.

Пользователи из Китая, следившие за ходом соревнования, назвали победу россиян заслуженной. По их мнению, фаворит справедливо взял верх, продемонстрировав чрезвычайно высокий уровень подготовки. Что касается судейства, то многие согласились с тем, что оно никак не повлияло на исход финала, передает «ИноСМИ».

«В этом году российские чемпионы показали в финале выдающиеся результаты», — отметил китайский пользователь.

«Это старая традиция: русские первые, а мы в соревнованиях вторые», — констатировал болельщик.

«Не нужно думать, что русские всегда жульничают. Они, наоборот, всякий раз показывают, что уровень их подготовки чрезвычайно высок», — заявил читатель.

Кадры победного заезда российской команды на «Танковом биатлоне» ранее появились в Сети. На них видно, как танкисты опережают своих оппонентов и приходят к финишу первыми.

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