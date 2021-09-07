«Этот день в истории». Что произошло 7 сентября, праздники, факты, люди

Познавательный цикл передач «Этот день в истории» каждый день раскрывает тайны прошлого, не забывая смотреть в будущее.

209 лет назад французская и русская армия сошлись у села Бородино в 125 километрах от Москвы. Кто оказался сильней в Бородинском сражении, Наполеон или Кутузов, сказать сложно. Исход боя принято считать неопределенным.

В этот день, но в 1947 году Москва отпраздновала свое 800-летие. К этому празднованию было приурочено заложение семи знаменитых «Сталинских высоток» и Дворца Съездов. По одному зданию на каждый прожитый век, а канал «Москва-Волга» был переименован в уже привычный нам «Канал имени Москвы».

Если у вас или ваших детей есть игрушечные пистолеты или автоматы, то сегодня спешите обменять их на конструкторы или куклы, ведь именно эта традиция свойственна Всемирному дню уничтожения военной игрушки.

О знаменитостях, родившихся в этот день, вы узнаете в новом выпуске программы «Этот день в истории».