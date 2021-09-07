Лавров назвал любимую из 150 посещенных стран

Санкт-Петербург, 7 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров был примерно в 150 странах, однако больше всего возвращаться ему хочется на родину.

Подробнее об этом глава МИД рассказал во время выступления в Санкт-Петербургском пансионе воспитанниц министерства обороны РФ. По его словам, в мире еще остались «неизведанные страны», где он никогда не был. Кроме того, Лавров также ни разу не посещал Канаду. Однако на вопрос, в какую страну ему хочется возвращаться снова и снова, министр ответил, что этим местом является Россия. Он также подчеркнул, что многие люди любят быть ближе к родному очагу.

«Ну, конечно, наша собственная РФ. Где бы ты ни был, какие бы красоты ни наблюдал, но дома всегда лучше», — пояснил глава российского МИД.

На днях Лавров заявил, что прошедший в Женеве российско-американский саммит не принес серьезных изменений в отношения Москвы и Вашингтона. Министр также упрекнул Соединенные Штаты в навязывании России внутренней повестки.