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«МИР-19» может подойти для ранней постконтактной профилактики коронавируса

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 08:22
Общество
«МИР-19» может подойти для ранней постконтактной профилактики коронавируса
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 7 сентября. Препарат от коронавируса «МИР-19» разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Он, возможно, подойдет для ранней постконтактной профилактики.

«МИР-19» представляет собой этиотропный препарат, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из действующего вещества и пептида. Сейчас специалисты ФМБА проводят испытания лекарства, передает РИА Новости.

«Исходя из механизма действия препарата и полученных нами предварительных результатов, он должен быть эффективен в качестве ранней постконтактной профилактики», — отметила доктор медицинских наук Дарья Крючко.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства создали прибор, который способен выявлять антиген коронавируса у человека за 27 минут. Работа аппарата строится на методе изотермической амплификации. По словам специалиста Дарьи Крючко, разработка показывает высокую точность результата.

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фмба коронавирус Мир-19
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