«МИР-19» может подойти для ранней постконтактной профилактики коронавируса

Москва, 7 сентября. Препарат от коронавируса «МИР-19» разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Он, возможно, подойдет для ранней постконтактной профилактики.

«МИР-19» представляет собой этиотропный препарат, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из действующего вещества и пептида. Сейчас специалисты ФМБА проводят испытания лекарства, передает РИА Новости.

«Исходя из механизма действия препарата и полученных нами предварительных результатов, он должен быть эффективен в качестве ранней постконтактной профилактики», — отметила доктор медицинских наук Дарья Крючко.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства создали прибор, который способен выявлять антиген коронавируса у человека за 27 минут. Работа аппарата строится на методе изотермической амплификации. По словам специалиста Дарьи Крючко, разработка показывает высокую точность результата.