Две десятилетние школьницы не вернулись домой из школы в Кузбассе

Киселевск, 7 сентября. Полиция города Киселевска Кемеровской области инициировала поиски двух десятилетних школьниц. Девочки отправились в школу, однако домой так и не вернулись.

Согласно информации регионального управления МВД России, подростки вышли из дома в минувший понедельник, 6 сентября. Около 08:00 по местному времени (04:00 по Москве) они отправились на занятия в школу, после чего перестали выходить на связь.

Первой девочке на вид около восьми–десяти лет. Ее рост составляет 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы подстрижены под каре светло-русого цвета. В день исчезновения была одета в синее платье, школьный рюкзак аналогичного цвета, бордовые колготки и кроссовки красного цвета. При себе имела голубой рюкзак. Вторая пропавшая школьница выглядит на восемь–десять лет, рост 150–160 сантиметров, худощавая, волосы короткие русого цвета.

В Тульской области ранее сообщалось об исчезновении 12-летней местной жительницы. Девочка вышла из дома 4 сентября, однако домой так и не вернулась.