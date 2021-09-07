Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 08:52
08:46
Наука
Электронные сигареты провоцируют мгновенные негативные изменения в организме
08:34
Происшествия
Очаг бубонной чумы найден на границе Монголии и России
08:30
Армия
«Выдающийся результат»: китайцы оценили выступление России на «Танковом биатлоне»
08:22
Общество
Лавров назвал любимую из 150 посещенных стран
08:22
Общество
«МИР-19» может подойти для ранней постконтактной профилактики коронавируса
08:19
Происшествия
Две десятилетние школьницы не вернулись домой из школы в Кузбассе
08:13
Общество
«Потеряла опору»: семья Бельмондо выступила с заявлением после смерти актера
08:09
Экономика
РБК сообщил о возможном дефиците холодильников и кондиционеров в России
08:08
Общество
Ученые определили семь основных паттернов поведения кошек
08:00
Шоу-бизнес
Разведенная Федосеева-Шукшина вновь получила предложение от Алибасова
Все новости

Две десятилетние школьницы не вернулись домой из школы в Кузбассе
Происшествия
Две десятилетние школьницы не вернулись домой из школы в Кузбассе
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Киселевск, 7 сентября. Полиция города Киселевска Кемеровской области инициировала поиски двух десятилетних школьниц. Девочки отправились в школу, однако домой так и не вернулись.

Согласно информации регионального управления МВД России, подростки вышли из дома в минувший понедельник, 6 сентября. Около 08:00 по местному времени (04:00 по Москве) они отправились на занятия в школу, после чего перестали выходить на связь.

Первой девочке на вид около восьми–десяти лет. Ее рост составляет 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы подстрижены под каре светло-русого цвета. В день исчезновения была одета в синее платье, школьный рюкзак аналогичного цвета, бордовые колготки и кроссовки красного цвета. При себе имела голубой рюкзак. Вторая пропавшая школьница выглядит на восемь–десять лет, рост 150–160 сантиметров, худощавая, волосы короткие русого цвета.

В Тульской области ранее сообщалось об исчезновении 12-летней местной жительницы. Девочка вышла из дома 4 сентября, однако домой так и не вернулась.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Две десятилетние школьницы не вернулись домой из школы в Кузбассе
кузбасс кемеровская область школьницы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru