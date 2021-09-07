«Потеряла опору»: семья Бельмондо выступила с заявлением после смерти актера

Париж, 7 сентября. Члены семьи французского актера Жан-Поля Бельмондо опечалены в связи со смертью звезды «Профессионала». Уход артиста они сравнили с утратой опоры.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Он поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства и был дважды женат.

«Семья Жан-Поля Бельмондо потеряла свою опору. Он ушел, чтобы присоединиться к старым соратникам из консерватории. Его искренняя улыбка никуда не денется», — цитирует заявление семьи актера Франс Пресс.

Легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет. По словам адвоката Мишеля Годеста, кинозвезда в последнее время постоянно чувствовала себя уставшим. Зрителям Бельмондо мог запомниться по ролям в фильмах «На последнем дыхании» и «Профессионал».