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«Потеряла опору»: семья Бельмондо выступила с заявлением после смерти актера

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 08:13
Общество
«Потеряла опору»: семья Бельмондо выступила с заявлением после смерти актера
Global Look Press  /  Panoramic

Париж, 7 сентября. Члены семьи французского актера Жан-Поля Бельмондо опечалены в связи со смертью звезды «Профессионала». Уход артиста они сравнили с утратой опоры.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Он поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства и был дважды женат.

«Семья Жан-Поля Бельмондо потеряла свою опору. Он ушел, чтобы присоединиться к старым соратникам из консерватории. Его искренняя улыбка никуда не денется», — цитирует заявление семьи актера Франс Пресс.

Легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет. По словам адвоката Мишеля Годеста, кинозвезда в последнее время постоянно чувствовала себя уставшим. Зрителям Бельмондо мог запомниться по ролям в фильмах «На последнем дыхании» и «Профессионал».

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