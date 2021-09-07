РБК сообщил о возможном дефиците холодильников и кондиционеров в России

Москва, 7 сентября. Нехватка бытовой техники может возникнуть в России из-за проблем с ввозом холодильного агента. Некоторые импортеры лишились возможности поставлять в страну вещество.

Соответствующее опасение высказала ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Специалисты направили письмо на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова, передает РБК.

Ограничения на ввоз гидрофторуглеродов распространились из-за установленной квоты. Авторы письма обратили внимание, что те компании, которые не получили разрешение, понесут «значительные убытки».

«На данный момент риски для производств, использующих хладагенты, отсутствуют», — опроверг опасения представитель Минпромторга.

Именно это ведомство занимается соответствующим вопросом, пояснили в Минэкономразвития. Формирование и контроль исполнения квот находятся в компетенции Минприроды.

Минэкономразвития России ранее выступило с инициативой отсрочить мусорную реформу на два года. Для переноса сроков у ведомства есть юридические основания.