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Ученые определили семь основных паттернов поведения кошек

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 08:08
Общество
Ученые определили семь основных паттернов поведения кошек
pixabay.com  /  Deedee86

Хельсинки, 7 сентября. Семь основных моделей поведения можно выделить у кошек. К такому выводу пришли ученые Хельсинкского университета.

В созданном опроснике приняли участие хозяева более 4000 тыс. кошек 26 различных пород. Анкета состояла из 138 вопросов, где нужно было выбрать правильные утверждения, основанные на поведении домашнего любимца. Например, ждет ли кошка возвращения хозяина у двери.

Анализ результатов позволил ученым выделить семь основных черт кошачьей личности. Среди них игривость, боязливость, агрессивность, общительность с людьми и другими животными, отношения с лотком и внимание к ухоженности своей шерсти.

Схожесть в чертах, как правило, встречалась у представителей одной породы. Результаты передал журнал Animals.

«Самой боязливой породой оказалась русская голубая, а абиссинская — наименее пугливой. Бенгальские кошки — самые активные, в то время как персидская и экзотическая короткошерстная породы оказались самыми спокойными», — выяснили исследователи.

Ученые не выделили такое качество, как фотогеничность, однако у многих представителей этого вида она присутствует. Кот Меонджи покорил соцсети именно с ее помощью.

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коты породы характерные черты
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