Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 08:52
08:46
Наука
Электронные сигареты провоцируют мгновенные негативные изменения в организме
08:34
Происшествия
Очаг бубонной чумы найден на границе Монголии и России
08:30
Армия
«Выдающийся результат»: китайцы оценили выступление России на «Танковом биатлоне»
08:22
Общество
Лавров назвал любимую из 150 посещенных стран
08:22
Общество
«МИР-19» может подойти для ранней постконтактной профилактики коронавируса
08:19
Происшествия
Две десятилетние школьницы не вернулись домой из школы в Кузбассе
08:13
Общество
«Потеряла опору»: семья Бельмондо выступила с заявлением после смерти актера
08:09
Экономика
РБК сообщил о возможном дефиците холодильников и кондиционеров в России
08:08
Общество
Ученые определили семь основных паттернов поведения кошек
08:00
Шоу-бизнес
Разведенная Федосеева-Шукшина вновь получила предложение от Алибасова
Все новости

Разведенная Федосеева-Шукшина вновь получила предложение от Алибасова
Шоу-бизнес
Разведенная Федосеева-Шукшина вновь получила предложение от Алибасова
Из личного архива Бари Алибасова

Москва, 7 сентября. Развод актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и музыканта Бари Алибасова состоялся совсем недавно. Однако артистка призналась, что уже готовится к новому замужеству.

Несколько дней назад Федосеева-Шукшина получил звонок от бывшего супруга. Он признался, что хотел бы вновь жениться на актрисе, но сначала ему необходимо решить проблемы с наследством.

«Как только решу свой вопрос с этим несчастным наследством, распределю его, чтобы никого не обидеть, мы с тобой снова пойдем в ЗАГС и женимся», — процитировала Алибасова артистка.

Артистка назвала гениальной идею экс-супруга и ответила, что «обязательно пойдет за него замуж». Она добавила, что уже купила свадебное платье и приготовила «корону с розочками», передает News.ru.

Все прошедшее лето Федосеева-Шукшина провела в своей квартире, расположенной в Новой Москве. Эту недвижимость Алибасов оформил на себя, после чего переписал на своего помощника Сергея Моцаря. Однако артистке и ее адвокату удалось отстоять собственность.

На днях она вернулась в свою столичную квартиру. В свободное время, по словам Федосеевой-Шукшиной, она читает религиозную литературу и общается с соседями.

Сын Бари Алибасова ранее рассказал, что уже много лет его отец безрезультатно пытается восстановить здоровье. Он считает, что в плохом самочувствии музыканта виновата дочь Федосеевой-Шукшиной, которая планировала присвоить себе все имущество продюсера после его смерти.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Разведенная Федосеева-Шукшина вновь получила предложение от Алибасова
свадьба алибасов федосеева-шукшина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru