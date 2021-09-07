Разведенная Федосеева-Шукшина вновь получила предложение от Алибасова

Москва, 7 сентября. Развод актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и музыканта Бари Алибасова состоялся совсем недавно. Однако артистка призналась, что уже готовится к новому замужеству.

Несколько дней назад Федосеева-Шукшина получил звонок от бывшего супруга. Он признался, что хотел бы вновь жениться на актрисе, но сначала ему необходимо решить проблемы с наследством.

«Как только решу свой вопрос с этим несчастным наследством, распределю его, чтобы никого не обидеть, мы с тобой снова пойдем в ЗАГС и женимся», — процитировала Алибасова артистка.

Артистка назвала гениальной идею экс-супруга и ответила, что «обязательно пойдет за него замуж». Она добавила, что уже купила свадебное платье и приготовила «корону с розочками», передает News.ru.

Все прошедшее лето Федосеева-Шукшина провела в своей квартире, расположенной в Новой Москве. Эту недвижимость Алибасов оформил на себя, после чего переписал на своего помощника Сергея Моцаря. Однако артистке и ее адвокату удалось отстоять собственность.

На днях она вернулась в свою столичную квартиру. В свободное время, по словам Федосеевой-Шукшиной, она читает религиозную литературу и общается с соседями.

Сын Бари Алибасова ранее рассказал, что уже много лет его отец безрезультатно пытается восстановить здоровье. Он считает, что в плохом самочувствии музыканта виновата дочь Федосеевой-Шукшиной, которая планировала присвоить себе все имущество продюсера после его смерти.