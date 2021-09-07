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Сборная России примет команду Мальты в рамках отборочного этапа ЧМ-2022
Спорт
Сборная России примет команду Мальты в рамках отборочного этапа ЧМ-2022
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 сентября. Лидер группы H отборочного цикла ЧМ-2022 сборная России попытается упрочить свое преимущество над соперниками в матче против Мальты.

Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Российская команда возглавляет группу с десятью очками, Мальта расположилась на пятом месте с четырьмя баллами.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал не расслабляться перед матчем с мальтийцами. По его словам, статус «карликовой команды» соперники уже давно утратили.

«Разница огромная по сравнению с 25-летней давностью. Та Мальта и сегодняшняя — небо и земля. Изменился сам футбол, подтянулись маленькие команды, мы это видим в каждом туре отбора, всем очки даются с трудом», — отметил специалист в рамках предматчевой пресс-конференции.

Одним из главных кандидатов на капитанскую повязку в матче с Мальтой является нападающий «Локомотива» Федор Смолов. При этом наставник добавил, что капитана должны выбирать сами игроки.

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Валерий Карпин сборная россии Сборная Мальты
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