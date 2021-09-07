Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 08:51
08:46
Наука
Электронные сигареты провоцируют мгновенные негативные изменения в организме
08:34
Происшествия
Очаг бубонной чумы найден на границе Монголии и России
08:30
Армия
«Выдающийся результат»: китайцы оценили выступление России на «Танковом биатлоне»
08:22
Общество
Лавров назвал любимую из 150 посещенных стран
08:22
Общество
«МИР-19» может подойти для ранней постконтактной профилактики коронавируса
08:19
Происшествия
Две десятилетние школьницы не вернулись домой из школы в Кузбассе
08:13
Общество
«Потеряла опору»: семья Бельмондо выступила с заявлением после смерти актера
08:09
Экономика
РБК сообщил о возможном дефиците холодильников и кондиционеров в России
08:08
Общество
Ученые определили семь основных паттернов поведения кошек
08:00
Шоу-бизнес
Разведенная Федосеева-Шукшина вновь получила предложение от Алибасова
Все новости

Диетолог Гончарова объяснила пользу сала в процессе омоложения организма

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 07:47
Общество
Диетолог Гончарова объяснила пользу сала в процессе омоложения организма
Prt Scr youtube.com

Киев, 7 сентября. Добавление сала в рацион питания может повлиять на омоложение организма и предотвратить развитие опухолей. Об этом заявила украинский диетолог Людмила Гончарова.

Сало обладает высокой калорийностью. Но, по словам известного на Украине диетолога, жир служит строительным материалом для выработки гормонов и формировании мембраны. Употребление продукта может оказать иммуномодулирующее действие, передает РИА Новости.

«Сало является структурным материалом для построения жиров, участвующих в нашем омоложении, можно сказать, что наша молодость напрямую зависит от насыщенных жирных кислот», — отметила врач Гончарова.

Кислоты, из которых состоит продукт, являются источниками антиоксидантов, улучшают обменные процессы в организме и оказывают профилактическое действие для предотвращения опухолей. По словам Людмилы Гончаровой, истинным источником энергии являются жиры.

Врач и телеведущий Александр Мясников с детства любит сало. Он посоветовал не отказываться от продукта даже тем, кто планирует сбросить лишние килограммы. Но этот продукт может повысить как хороший, так и плохой холестерин. Поэтому есть его нужно в умеренных количествах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Диетолог Гончарова объяснила пользу сала в процессе омоложения организма
здоровье сало омоложение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru