Диетолог Гончарова объяснила пользу сала в процессе омоложения организма

Киев, 7 сентября. Добавление сала в рацион питания может повлиять на омоложение организма и предотвратить развитие опухолей. Об этом заявила украинский диетолог Людмила Гончарова.

Сало обладает высокой калорийностью. Но, по словам известного на Украине диетолога, жир служит строительным материалом для выработки гормонов и формировании мембраны. Употребление продукта может оказать иммуномодулирующее действие, передает РИА Новости.

«Сало является структурным материалом для построения жиров, участвующих в нашем омоложении, можно сказать, что наша молодость напрямую зависит от насыщенных жирных кислот», — отметила врач Гончарова.

Кислоты, из которых состоит продукт, являются источниками антиоксидантов, улучшают обменные процессы в организме и оказывают профилактическое действие для предотвращения опухолей. По словам Людмилы Гончаровой, истинным источником энергии являются жиры.

Врач и телеведущий Александр Мясников с детства любит сало. Он посоветовал не отказываться от продукта даже тем, кто планирует сбросить лишние килограммы. Но этот продукт может повысить как хороший, так и плохой холестерин. Поэтому есть его нужно в умеренных количествах.