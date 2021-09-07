Врач Пшеничная: уникальные симптомы COVID-19 все еще не выявлены

Москва, 7 сентября. Симптомы, присущие исключительно COVID-19, до сих пор не выявлены. Все встречающиеся проявления болезни характерны и для других инфекций, заявила Наталья Пшеничная.

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, чаще всего пациенты сообщают о повышенной температуре и кашле, 78% и 57% соответственно. Кроме того, лихорадка более чем у половины не приобретает тяжелых форм и сопровождается температурой до 38 градусов.

Жалуются на боль в мышцах, слабость, симптомы расстройства ЖКТ. Однако все это симптомы общей интоксикации, уточняет Пшеничная.

«Встречаются также различные элементы сыпи на кожных покровах, которые обычно описываются у пациентов, проходящих лечение в стационаре. Но кожные изменения могут быть также связаны и с воздействием лекарственных препаратов, а также обострением имеющейся у пациента другой патологии», — рассказала специалист РИА Новости