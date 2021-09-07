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Жертвами мощного землетрясения в Гаити стали более двух тысяч человек
Происшествия
Жертвами мощного землетрясения в Гаити стали более двух тысяч человек
Федеральное агентство новостей

Гавана, 7 сентября. Землетрясение магнитудой 7,2 унесло жизни 2 248 жителей Гаити, еще 12 763 человека пострадали. Об этом сообщило управление гражданской защиты республики.

Катастрофа произошла 14 августа, местные власти ввели в стране режим чрезвычайной ситуации. Земные толчки полностью разрушили 53 тысяч зданий еще более 83 тысяч построек пострадали. Около 329 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Эпицентром землетрясения стал очаг на десятикилометровой глубине в 40 километрах от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тысяч человек и в 125 километрах к западу от столицы Порт-о-Пренс. Департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп серьезно пострадали в результате катастрофы.

Разрушительное землетрясение стало не единственным 14 августа в Гаити. После первых толчков произошли и другие магнитудой 5,8 по шкале Рихтера.

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жертвы землетрясение гаити
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