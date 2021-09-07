Счетная палата выступила с идеей ввести лимит на выдачу льготной ипотеки

Москва, 7 сентября. Лимит на выдачу льготной ипотеки в России предложила ввести Счетная палата. По мнению аудитора Натальи Труновой, эта мера позволит снизить цены на жилье.

Сейчас россияне могут один раз взять дальневосточную и сельскую ипотеку, улучшить жилищные условия по программе поддержки многодетной семьи. Количество раз для оформления льготной и семейной ипотеки не ограничено, передает РИА Новости.

«Мы предлагаем ограничить взятие льготной ипотеки одним человеком одним разом», — заявила Наталья Трунова.

Предлагаемая мера будет без привязки к месту жительства гражданина, так как человека, по словам аудитора, нельзя ограничивать в выборе перемещения. Но в России ограничено число рынков и территорий, куда стремятся люди. Как отметила Трунова, с пространством выбора дела обстоят не так хорошо.

Корректировка условий льготной ипотеки спровоцировала двойное увеличение дисконтов в начале июля. Показатель поднялся с 2,56% до 4,21% в первой половине указанного месяца. В течение лета средневзвешенный размер скидки по Москве составил 5,21%, сообщили в ЦИАН.