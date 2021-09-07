Ученые ФМБА научились выявлять антиген коронавируса за 27 минут

Москва, 7 сентября. Уникальный аппарат для диагностики COVID-19 менее чем за полчаса разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

Всего за 27 минут прибор способен определить наличие антигена коронавируса в организме человека. Работа аппарата, созданного в Институте физико-химической медицины ФМБА, построена на методе изотермической амплификации. Об этом рассказала доктор медицинских наук Дарья Крючко в беседе с РИА Новости.

Такое непродолжительное время требуется от момента забора материала до получения результата. Прибор обладает высокой степенью достоверности и с точностью определяет наличие вируса в организме или его отсутствие. В будущем на основе аппарата для диагностики COVID-19 можно будет разработать аналогичные системы для выявления других антигенов, заключила собеседница издания.

Минздрав ранее заявил, что появление нового штамма коронавируса не сказалось на точности отечественных тест-систем на выявление COVID-19. Их точность диагностики заболевания осталась прежней.