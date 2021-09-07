Спасатели потушили горящий микроавтобус в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 7 сентября. Пожар произошел по улице Туристская в Приморском районе Петербурга. Спасатели смогли локализовать возгорание в салоне микроавтобуса, передали в экстренных службах.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 05:57 вторника. По адресу улица Туристская, д. 11 к. 1 горел микроавтобус.

Возгорание удалось локализовать в 06:18. В тушении пожара задействовали две единицы спецтехники и девять спасателей. Данных о пострадавших не поступало. На данный момент причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Тем временем петербургские пожарные потушили возгорание в подъезде жилого дома, расположенном по улице Турку во Фрунзенском районе. Ликвидацией пожара занимались 20 сотрудников МЧС, используя четыре единицы техники. Во время происшествия никто не пострадал.