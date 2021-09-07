Премьер-министра Канады закидали гравием после предвыборного митинга

Лондон, 7 сентября. Протестующие бросили горсть мелких камней в премьера Канады Джастина Трюдо, когда тот садился в автобус после окончания предвыборного митинга в провинции Онтарио.

Видеоролик с происшествием опубликовал телеканал CTV. На записи видно, что во время митинга в Лондоне одна часть камней угодила в Трюдо, другая — в его охрану. По всей видимости, серьезного вреда политику и его сопровождающим это не нанесло.

Как передает телеканал, на митинг также пришли сторонники Народной партии Канады. Фракция выступает против принудительной вакцинации граждан от коронавируса и за соблюдение прав и свобод канадцев.

Три недели назад Трюдо объявил о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов на 20 сентября. Очередные парламентские выборы в стране должны были пройти только в 2023 году.