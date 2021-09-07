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Карпин может назначить Смолова следующим капитаном сборной России

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 06:22
Спорт
Карпин может назначить Смолова следующим капитаном сборной России
Global Look Press  /  Mike Kireev/ZUMAPRESS.com

Москва, 7 сентября. Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов будет капитаном в матче квалификации чемпионата мира-2022 с Мальтой.

Накануне очередной игры российской сборной Валерий Карпин и Федор Смолов ответили на вопросы журналистов. Во время пресс-конференции тренер заявил, что капитаном команды может стать любой футболист, который появится на поле в стартовом составе, и нападающий «Локо» здесь не исключение.

«Федор на пресс-конференции, потому что так решили. Будет ли он капитаном? Может быть», — заявил наставник.

Встреча между Россией и Мальтой в рамках отбора на ЧМ-2022 состоится 7 сентября. Свисток главного арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени. Ранее стало известно, что защитник ЦСКА Марио Фернандес может пропустить встречу из-за дискомфорта в области коленного сустава.

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