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Бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам за убийства 27-летней давности
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Бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам за убийства 27-летней давности

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 06:17
Происшествия
Бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам за убийства 27-летней давности
ТАСС  /  Самсонов Андрей

Красноярск, 7 сентября. Предпринимателя Анатолия Быкова признали виновным в организации двойного убийства в 1994 году в Красноярске. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.

Обвинение запрашивало наказать красноярского бизнесмена и экс-депутата 14 годами и 11 месяцами лишения свободы за организацию убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Свердловский районный суд мерой пресечения избрал 13-летнее заключение под стражей.

Адвокат Быкова Алексей Прохоров планирует оспаривать решение суда. Он намерен обосновать свое заявление «нарушениями уголовного процесса».

«Приговор, основанный на вердикте присяжных, обжалуется в связи с существенными нарушениями уголовного процесса. На этом обжалование и будет основано, поскольку на протяжении всего судебного следствия неоднократно нарушались принципы равенства состязательности сторон», — пояснил Алексей Прохоров.

Следователи установили, что в 1994 году между Быковым и убитыми на фоне денег произошел конфликт. Обвиняемый нанял киллера, чтобы устранить Войтенко и Наумова.

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