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Кудрин предложил ограничить участие государства в экономике России
Экономика
Кудрин предложил ограничить участие государства в экономике России
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 7 сентября. Участие государства в экономике России заметно увеличилось после кризиса 2008-2009 годов. Сегодня ситуация требует обратных решений, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Сокращение госучастия особенно важно во время посткризисного развития. По словам Кудрина, государственный сектор может играть положительную и отрицательную роль в зависимости от ситуации, однако сейчас ему пора сокращаться.

«"Особого пути" в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», — заявил глава Счетной палаты в статье журнала «Компания».

Если рассмотреть список из десяти крупнейших российских компаний, то лишь четыре из них являются частными. В США в первой десятке нет ни одной организации с государственным участием, пояснил Кудрин.

Проблема большинства российских компаний с госучастием заключается в отсутствии пластичности в плане управления. Слишком большое значение на них оказывает бюрократия, а в руководстве часто сидят одни лишь чиновники, заключил глава Счетной палаты.

Кудрин ранее предложил свою альтернативу регулированию цен, к которому прибегает правительство. Он считает, что эту меру можно заменить введением целевых субсидий населению страны.

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