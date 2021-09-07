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Врач Поздняков заявил об опасности микст-инфекций коронавируса и гриппа

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 05:27
Общество
Врач Поздняков заявил об опасности микст-инфекций коронавируса и гриппа
pixabay.com

Москва, 7 сентября. Появление микст-инфекции коронавируса и гриппа окажет сильную нагрузку на организм пациентов. Именно поэтому важно не пренебрегать сезонной вакцинацией.

Опасность микст-инфекции заключается в способности вируса гриппа и SARS-CoV-2 размножаться в клетках внутренней оболочки сосудов. В итоге последняя повреждается, в результате чего вирус с кровотоком попадает ко всем органам. Об этом заявил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости.

«Сложно представить, что будет с организмом, зараженным одновременно двумя вирусами, насколько тяжелым будет поражение основных систем и каковы будут последствия», — отметил медик.

Важно прививаться обеими вакцинами, поскольку препарат от COVID-19 не способен защитить организм от гриппа, и наоборот. Вакцинироваться от гриппа лучше в период с сентября по октябрь, чтобы обезопасить организм к возможному подъему заболеваемости. Медик напомнил, что между прививками от разных вирусов должен пройти месяц.

Прежде всего позаботиться о своем здоровье нужно детям и пожилым гражданам. В группу риска также входят люди с хроническими заболеваниями. Онкопатология и иммунодефицитное состояние не являются противопоказаниями для таких прививок.

На сегодняшний день полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 39 миллионов россиян. Как минимум одну дозу препарата от коронавируса получили 46 миллионов граждан.

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