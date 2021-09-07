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«Вас избили?»: «окровавленное» тело Асмус напугало поклонников

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 05:25
Шоу-бизнес
«Вас избили?»: «окровавленное» тело Асмус напугало поклонников
instagram.com  /  @asmuskristina

Москва, 7 сентября. Звезда «Интернов» Кристина Асмус снова произвела фурор в соцсетях. На этот раз актриса предстала перед подписчиками в окровавленном виде.

Бывшая супруга комика Гарика Харламова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, где она стоит без одежды и прикрывает грудь волосами и руками. При этом большая часть тела телезвезды в крови, а под глазами можно заметить красные круги и потеки туши. Пост артистка сопроводила всего двумя словами, чтобы фолловеры принялись строить версии, что на самом деле телезвезда имела в виду.

«Первый день..» — загадочно подписала снимок актриса.

Пользователи тут же отправились в комментарии и начали угадывать, что именно хотела сказать этим Асмус. Некоторые в шутку предположили, что речь идет о первом дне менструального цикла. Однако были и те, кто забеспокоился о здоровье артистки.

«Первый день месячных?» —задался вопросом один из подписчиков.

«Скорее середина. Кто понял, тот понял», — пошутил другой.

«Вас избили? Кристина, с вами все в порядке?» — поинтересовался третий.

Недавно Кристина Асмус обескуражила фанатов плохой новостью о своем здоровье. Актриса пожаловалась, что у нее регулярно повышается артериальное давление и температура.

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фото кровь инстаграм асмус красные круги
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